Mulher morre em colisão na MS-276

Da Redação com informações do Nova News

Márcio Rogério/Nova News

Por volta das 8h deste domingo (05), uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher em óbito na MS-276, saída para o município de Ivinhema, em Nova Andradina.

De acordo com informações do site Nova News, o veículo Ford Del Rey conduzido pela vítima identificada como Maria Tereza Ananias de 49 anos, saía de uma propriedade rural e ao adentrar na MS-276, rumo à Nova Andradina, ocorreu a colisão com um veículo GM Ônix, que era ocupado por moradores de Dourados.

Com a violência do choque a mulher que estava sozinha no Del Rey morreu no local. Os ocupantes do Ônix foram socorridos e encaminhados para o HR de Nova Andradina. O condutor não se feriu e permaneceu no local para auxiliar nos procedimentos.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.