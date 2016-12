Mulher invade residência com facão, rende idosa e acaba presa pela PM

Na noite desta segunda-feira (26), por volta das 23h, uma mulher de 24 anos invadiu uma residência no Jardim Independente em Dourados.

Segundo informações, a autora do crime que estava em posse de um facão, bateu várias vezes na porta de uma residência. Ao ouvir o barulho as moradoras da casa, uma mulher de 53 e outra de 70 anos, foram averiguar o que estava acontecendo.

Ao abrir a porta, a jovem rendeu as moradoras e anunciou o assalto, colocando o facão no pescoço da idosa. A outra vítima buscou imediatamente em um dos quartos do imóvel uma quantia em torno de R$60 reais e entregou a mulher, que empreendeu fuga.

As vítimas acionaram a Polícia, que em buscas realizadas localizaram a assaltante na Rua Eulália Pires. A mulher foi encaminhada a Delegacia onde foi autuada em flagrante por roubo e constatado que a mesma já havia tido passagem pela Polícia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

