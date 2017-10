Mulher denuncia marido por estuprar a filha de apenas sete anos de idade em Dourados

Da redação

Em Dourados, um homem de 31 anos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Segundo a denúncia, realizada pela mulher do acusado, homem teria abusado sexualmente a filha do casal, de apenas 7 anos de idade.

A mãe da menina conta que viu o homem passando a mão no corpo da criança na manhã de quarta-feira (18), mas que, no momento em questão, o acusado negou ter a aliciado. No entanto, ao questionar a filha, mulher descobriu que o homem vinha mostrando e pedindo que a garota tocasse o seu pênis há algum tempo.

Após descoberta dos abusos, mulher ligou para a Polícia Militar e homem foi levado ao 1º Distrito Policial, onde foi acusado de mais um abuso contra vulnerável. Segundo informações, a enteada, agora com 16 anos, afirmou ter sofrido abusos semelhantes.

Para se defender das acusações, homem disse que mulher estava tentando se vingar por ele ter usado todo o dinheiro do mês com drogas. Autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ele foi liberado após depoimento.