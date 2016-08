“Muito mais gostoso”, diz Leo sobre ganhar “MasterChef” com torcida contra

Divulgação

O talento para a gastronomia pode ter sido decisivo para Leonardo Young levar o prêmio da terceira edição do “MasterChef”, mas na opinião do campeão houve um outro elemento essencial para sua vitória: a torcida contra.

Na prova final, Leo cozinhou sob o olhar dos eliminados cuja maioria declarou sua torcida por Bruna. Para ele, o fato de ter um irmão (Gustavo) que já é chef de cozinha foi decisivo para que ganhasse a inimizade dos oponentes.

Eleito o “crush” da edição, Leo recusa o rótulo de galã e diz que foi “patinho feio” na adolescência. “Acho que a questão da pressão, da torcida contra aqui dentro foi o que as pessoas se identificaram. E o meu bom trabalho também, se fosse só a torcida contra não adiantava”, analisou.

Ainda surpreso com o prêmio, Léo afirmou que “vai analisar com calma” o futuro na carreira. Ele pensa em estudar, aproveitar as oportunidade proporcionadas pelo reality show e talvez abrir um restaurante.