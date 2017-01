MS ganha delegacia que investigará adulterações de veículos

João Garrigó

Foi inaugurada nesta quinta-feira (29), pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, o diretor-presidente adjunto presidente adjunto do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), Donizete Aparecido da Silva, a primeira Delegacia de Repressão aos crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran) do Estado.

A unidade que é diretamente subordinada ao Departamento de Polícia Especializada e integrada Detran, conforme decreto publicado no diário oficial de hoje, vai cuidar de casos relacionados a adulteração de documentos e de veículos. A delegacia fica localizada na sede do órgão, em Campo Grande.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, José Carlos Barbosa, enfatizou durante a solenidade de inauguração, que a unidade vai desafogar as demais que trabalhavam com crimes relacionados à atividade executiva de trânsito. “Atualmente são cerca de 800 inquéritos que transitam anualmente para as duas unidades especializadas a de Repressão aos Crimes de Defraudações e Falsificações (DEDFAZ) e de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), relacionados a falsificação de documentos, fraudes na obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adulterações de documentos exigíveis pela legislação de trânsito, e adulteração de sinal identificador de veículos ao trânsito. A Deletran tem a função de desafogar as outras”.

Para a delegada que e vai comandar o local, Alexandra Maria Favaro, a inauguração desta nova delegacia demonstra que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública está atuando fortemente no combate a criminalidade, além de reduzir significativamente o número de procedimentos que são encaminhados para duas unidades especializadas. “Essa delegacia vai receber procedimentos relacionados à atividade do Detran, com o objetivo de agilizar os serviços prestados à população sul-mato-grossense, uma vez que ela vai trabalhar em parceria com todas as delegacias do Estado “, ressaltou a delegada.

Já o delegado corregedor do Detran, Fernando Villa de Paula, destacou a importância de ter essas delegacia para cuidar de crimes de trânsito funcionando na sede do órgão .”É uma unidade criada para simplificar a agilizar o procedimento de investigação tanto dos crimes de adulteração de sinal de identificador de veículos, quanto de falsificação documental que chegam todos os dias no Detran, facilitando assim as investigações relacionadas a essa modalidade de crime e quem ganha com isso é a sociedade”, disse o corregedor.

A Deletran está localizada na sede do Detran, que fica na rodovia MS-080, KM 10, na saída para Rochedo.

Assecom/Sejusp