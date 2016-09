MPF denuncia Lula, Marisa e outros seis na Lava Jato

O ex-presidente Lula, sua esposa, Marisa Letícia, e outras seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito dano caso da reforma do tríplex no Guarujá (SP). Caberá à Justiça Federal decidir se os oito denunciados se tornarão réus no processo.Além de Lula e Marisa, foram incluídos da denúncia do Ministério Público o diretor do Instituto Lula, Paulo Okamotto; Leo Pinheiro, executivo da empreiteira OAS; Agenor Franklin Medeiros, ex-executivo da OAS; Paulo Roberto Valente Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS; e Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira, ligados à OAS.

Assim que houve o indiciamento do casal, o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, afirmou que as conclusões da Polícia Federal tinham “caráter e conotação políticos” e se resumem a uma “peça de ficção”. O ex-presidente reiterou que não é proprietário de nenhum imóvel no Guarujá. (Congresso em Foco)