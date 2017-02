Motociclista fica desacordado ao colidir em grade do Terminal de Transbordo em Dourados

Luciano Serafim | Diário MS

Na noite desta quinta-feira (09), por volta das 21h20, um motociclista ficou ferido ao colidir violentamente na grade que cerca o Terminal de Transbordo em Dourados.

Segundo informações, o motociclista que conduzia uma Honda CG 125 seguia pela Rua Onofre Pereira de Matos quando acabou colidindo com a grade do local. Com a força do impacto, o jovem permaneceu desacordado por alguns instantes.

Funcionários da Viação Dourados que estavam no local na hora do acidente acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ficaram conversando com o rapaz do momento em que recobrou os sentidos até a chegada do socorro.

Acredita-se que a causa do acidente tenha sido a falta de visibilidade ocasionada pela chuva que caía no local.

Luciano Serafim | Diário MS

Bárbara Ballestero – Diário MS

(*Colaborou Luciano Serafim)