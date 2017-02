Mostra Audiovisual de Dourados recebe inscrições de curtas-metragens até março

Divulgação

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou o edital de abertura de inscrições para seleção de filmes de curta-metragem da 5ª Mostra Audiovisual de Dourados (MAD). As inscrições estão abertas até o dia 20 de março e o formulário pode ser baixado nos endereços http://portal.ufgd.edu.br/editais e http://www.madufgd.com.

A seleção contemplará até 16 filmes curta-metragem de Mato Grosso do Sul nas categorias: Ficção, Documentário, Trash, Experimental/Arte e Videoclipe. Para concorrer a uma das categorias, os interessados deverão encaminhar sua proposta no endereço eletrônico madufgd@gmail.com.

A MAD premiará do primeiro ao terceiro colocado dentro de cada categoria os filmes de Mato Grosso do Sul, dentro do Prêmio Curta do Mato, com valores entre R$ 400,00 e R$ 1.200,00. Também será premiado um filme curta-metragem, inscrito de qualquer parte do país, dentro do Grande Prêmio MAD, com o valor de R$ 3.500,00.

Ainda receberão troféus os vencedores de melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia cinematográfica, melhor montagem e melhor atuação. O filme com maior porcentagem de voto popular também receberá troféu.

A 5ª Mostra Audiovisual de Dourados (MAD) ocorrerá de 18 a 28 de maio e é uma realização da Coordenadoria de Cultura da UFGD, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEX. O objetivo é proporcionar um encontro de exibição, debate e discussão da produção do audiovisual regional e nacional.

CURTA DO MATO

Para participação no Prêmio Curta do Mato o proponente, obrigatoriamente, deverá ser residente no estado de Mato Grosso do Sul atestado pelo comprovante de residência a ser enviado anexo à inscrição e seu nome deve constar na ficha técnica do filme.

O filme curta-metragem deve ser uma produção independente e sem auxílio de editais de fomento da Ancine (Agência Nacional de Cinema) ou de órgãos públicos federais, municipais e estaduais.

Serão selecionados para exibição até 5 finalistas de cada categoria (Ficção, Documentário, Trash, Experimental/Arte e Videoclipe), e serão premiados os três primeiros colocados com a seguinte premiação: 1º Colocado – R$ 1.200,00, 2º Colocado – R$ 600,00 e 3º Colocado – R$ 400,00

GRANDE PRÊMIO MAD

Para participar desta categoria, o proponente poderá residir em qualquer estado brasileiro atestado pelo comprovante de residência a ser enviado anexo à inscrição e seu nome deve constar na ficha técnica do filme.

O filme curta-metragem poderá ser uma produção com auxílio de editais de fomento da Ancine ou de órgãos públicos federais, municipais e estaduais.

Serão selecionados até 10 finalistas, sem distinção de categoria, para o Grande Prêmio MAD, sendo que até 5 dos finalistas deverão ser, por ordem das notas, vagas reservadas à produções de proponentes que residem no estado do Mato Grosso do Sul. A premiação para o primeiro colocado será de R$ 3.500,00.

SERVIÇO

Mais detalhes podem ser obtidos no edital ou em contato direto com a COC pelo telefone (67) 3410-2875 e pelo e-mail: cultura@ufgd.edu.br.