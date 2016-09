Mosaico gigante de bandeiras pedindo paz é exposto no Cristo Redentor

Parte dos eventos comemorativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, um mosaico de 685 metros quadrados com bandeiras feitas por estudantes foi estendido aos pés da estátua do Cristo Redentor, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, com a mensagem Children must play (Crianças devem brincar).

O bandeirão quadrado faz parte do Desafio da Trégua Olímpica, do programa de educação Transforma, do Comitê Rio 2016. São quase 500 bandeiras, o que representa a contribuição e o esforço conjunto das crianças e dos jovens de todo o Brasil na construção de um mundo mais pacífico.

A exibição no Cristo Redentor dá início à passagem do mosaico por outros locais emblemáticos do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (9), o mosaico será exposto no Estádio do Maracanã.

Mais de 640 escolas de mais de 290 municípios em 20 estados brasileiros participaram da confecção do trabalho, parte do Desafio da “Trégua Olímpica – Eu Construo a Paz”.

Como o mosaico é modular, é possível aumentá-lo ou diminuí-lo conforme a necessidade. A Trégua Olímpica é um movimento internacional que usa o esporte para promover a paz. Instituições de ensino do país inteiro participar, e as 10 mais votadas serão premiadas com uma réplica da tocha olímpica. (Agência Brasil)