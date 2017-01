Morre o escritor Almir Nunes Carneiro, da Academia Douradense de Letras

Será sepultado nesta quinta-feira (29), no Cemitério Parque das Primaveras, o corpo do médico e escritor Almir Nunes Carneiro, membro da ADL (Academia Douradense de Letras) e ex-cronista do Diário MS. Ele tinha 87 anos e faleceu por complicações de um coágulo na cabeça, decorrente de uma queda na residência de familiares em Ponta Porã. Era casado com Valderez Dourado de Andrade Carneiro e tinha quatro filhos.

Segundo o escritor e jornalista Nicanor Coelho, era impressionante a história de vida do Dr. Almir, que nasceu em Garanhuns (PE) em 18 de maio de 1929, migrando para Dourados anos depois. Batalhou muito para realizar o sonho de se formar em Medicina aos 45 anos de idade, em 1974. Especializou em pediatria e medicina do trabalho, e atuou por mais de 30 anos na Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), tendo se aposentado há pouco tempo.

Apaixonado por Literatura, Dr. Almir foi poeta, contista e cronista. Durante muitos anos publicou crônicas no Diário MS, em que abordava os mais diversos temas ligados ao cotidiano da cidade, às suas memórias e a análises sobre o Brasil.

Em 2006 foi eleito para a cadeira 29 da Academia Douradense de Letras (ADL). Publicou os livros “Chico Boca de Ouro”, “O Cochilo de Orfeu” e “Retalhos d’alma”. Recebeu menção honrosa do Prêmio Ildefonso Ribeiro da Silva de Literatura, concedido pela Câmara Municipal de Dourados.

O presidente da Academia Douradense de Letras, Marcos Coelho Cardoso lamentou o falecimento do confrade Almir Nunes Carneiro e destacou o poema “Velhice”, publicado na página 98 do livro “O Cochilo de Orfeu”.

Luciano Serafim

Diário MS