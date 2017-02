Morre aos 94 anos, o ex-prefeito de Aral Moreira, Bento Marques Neto

DIVULGAÇÃO

Faleceu na manhã de terça-feira, dia 7 de fevereiro, aos 94 anos de idade, o ex-prefeito de Aral Moreira, Bento Marques Neto.

O ex-prefeito Bento Marques estava internado no Hospital Cassems de Dourados, onde realizava seu tratamento. O corpo do ex-prefeito será levado para Aral Moreira e velado na sede do Poder Legislativo Municipal.

Bento Marques Neto era uma figura muito admirada e respeitada no meio político. Ele presidiu o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) por vários anos. Atualmente, era presidente de honra do partido.

Bento Marques Neto foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto no município de Aral Moreira (1985 a 1988). Antes, porém, já havia sido nomeado para comandar o Executivo Municipal, no ano de 1979.

Nessa época, contribuiu com o desenvolvimento de Aral Moreira e assegurou grandes conquistas e investimentos para o município, entre elas, a construção do Ginásio Municipal de Esportes, a sede da Policia Civil, a Prefeitura Municipal, a Câmara de vereadores, entre outros órgãos públicos. Bento Marques Neto ainda lutou junto às autoridades estaduais para a pavimentação da Rodovia MS-286, que liga Aral Moreira a MS-386, trecho que liga Amambai a Ponta Porã, e a implantação da extensão da rede de energia elétrica no município.

O líder político também já foi vereador por três mandatos.

O prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Arevalo Garcia decretou luto oficial de três dias. As bandeiras do Poder Executivo e Legislativo Municipal foram postas a meio mastro.