Modelo de Aquidauana concorre para estar no top 10 do Miss Brasil Be Emotion 2017

CANDIDATAS de 27 Estados já estão confinadas na cidade litorânea de São Paulo para a maratona de provas rumo ao título de mulher mais bela do país

Divulgação

A aquidauanense Isabela Cavalcante, de 22 anos, estudante de jornalismo e eleita Miss Mato Grosso do Sul, é a representante do estado no Miss Brasil Be Emotion 2017. Ela já está na região de Ilha Bela, em São Paulo, “confinada” com as demais 26 concorrentes, que também estão na disputa.

A edição 2017 do Miss Brasil Be Emotion acontecerá em 19 de agosto na cidade de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, com direção geral de Karina Ades. A disputa poderá ser acompanhada ao vivo, com transmissão da Band para todo o país e também pelo portal da emissora, além das redes sociais do concurso, a partir das 22h30.

Anfitrião, Cássio Reis apresentará o concurso enquanto a digital influencer Rayza Nicácio fará reportagens especiais com o melhor dos bastidores do evento.

Raissa Santana, atual Miss Brasil BE Emotion e segunda negra a ganhar o concurso após um jejum de 30 anos – a primeira brasileira foi a gaúcha Deise Nunes, em 1986 – vai coroar sua sucessora em um dos teatros mais inusitados e exuberantes do país, o Teatro Vermelhos, localizado em meio à beleza paradisíaca da mata atlântica.

Representantes de 27 Estados brasileiros disputarão o título de “mulher mais bela do Brasil”. Na reta final e, em contagem regressiva, as candidatas já estão em confinamento para a intensa maratona de preparação para o grande dia. Além de sediar a grande final, Ilhabela também será cenário para as provas classificatórias e atividades das misses que, circularão por toda ilha para as provas, ensaios fotográficos realizados em paisagens fascinantes e desfiles em meio à natureza. “Ter a paradisíaca Ilhabela como palco para o maior concurso de beleza do país é algo realmente extraordinário e que agrega ainda mais valor ao conceito do Miss Brasil BE Emotion. O público será presenteado com imagens maravilhosas da rotina e preparação das candidatas durante o confinamento da edição 2017”, destaca o diretor de comunicação e marketing da Polishop, Rogério Nogueira.

Maristela Colucci

A beleza das candidatas será assinada pelo top maquiador André Veloso, enquanto um time de primeira linha participará da condução das provas de estilo moda e maquiagem: Nina Secrets julgará o VT Miss BE Emotion: onde as candidatas farão um tutorial de maquiagem e André Nicolau será o fotógrafo do VT Ensaio Fotográfico realizado em um incrível e luxuoso barco. Todas as candidatas ganharão uma aula de funcional na praia com o preparador físico de Raissa Santana e proprietário da academia Les Cinq, Rodrigo Sangion. E para o dia da grande final, as misses ganharão um almoço com menu especial e assinado pelo chef Leonardo Young, vencedor do Master Chef 2016.

Importantes nomes do mercado da moda, como o renomado estilista Ricardo Almeida, Adriana Bozon (diretora criativa da Ellus), Nelson Alvarenga (fundador da Ellus e presidente do Inbrands), Alice Ferraz (fundadora da F*Hits), as empresárias de moda Cris Arcangeli e Maythe Birman, além de Leila Schuster (jornalista e Miss Brasil 1993) e top plus size Fluvia Lacerda já estão confirmados para a bancada de jurados da noite da grande final. O júri técnico, realizado no hotel TW Guaibê em Ilhabela na manhã de 14 de agosto, será formado por Patrícia Parenza (jornalista de moda), Renata Kalil (editora de beleza da redação Glamour), Gilberto Júnior (coordenador de moda do Caderno Ela, do jornal carioca O Globo) e pela diretora geral do concurso, Karina Ades.

Além de levar para casa a coroa e representar o país no Miss Universo, a grande vencedora do Miss Brasil BE Emotion 2017 será presenteada com um automóvel 0 KM Kia Cerato e uma viagem para Dubai. E, para valer a idoneidade do concurso e preservar a imagem dos jurados, todos os votos serão apurados manualmente pela KPMG Assurance Services Ltda, especializada em auditoria.