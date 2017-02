Misbehaviour, 20 anos de heavy metal

BANDA DOURADENSE será atração principal do Festival Rock In Hell, em Santa Catarina, e comemora contrato com a gravadora Radar Records e bons resultados do álbum “This World Will Disappear”

Divulgação

Luciano Serafim

Diário MS

A banda douradense Misbehaviour está se preparando para as comemorações dos seus 20 anos, com um show como principal atração do Festival Rock In Hell, que será realizado de 16 a 18 de junho, em Rio do Campo, Santa Catarina. Além disso, celebra o contrato assinado em 2016 com uma das grandes gravadoras e distribuidoras do Brasil, a Radar Records, e os bons resultados do álbum “This World Will Disappear”, com 12 próprias, em CD físico e nas principais plataformas digitais, Spotify Deezer, iTunes, Napster e Google Play.

Ao longo de duas décadas, a Misbehaviour passou por muitos “perrengues” e uma reformulação de integrantes, para se tornar uma das principais bandas de heavy metal do Mato Grosso do Sul.

Conforme Gilson Cortes Buzzio, a principal dificuldade enfrentada foi despertar o interesse do público para o Rock, numa região em que a maioria curte música sertaneja: “Hoje o rock, e principalmente o heavy metal, não tem a mesma força que tinha nos anos 90, nem no Mato Grosso do Sul e nem fora daqui. Somente depois de muitos anos de trabalho é que conseguimos agora sair do circuito regional, tocar em evento em outros estados, mas ainda assim a questão da logística, de ir botar o pé na estrada, sem grandes investimentos”.

TRAJETÓRIA

Formada em 1997 pelo guitarrista e vocalista Gilson Cortes Buzzio e o baterista Rafael Lasmar Serrante juntamente com Rogério Holsback (guitarra) e Luciano Menegucci (contrabaixo), a Misbehaviour teve influências nos clássicos do metal de bandas como Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Megadeth, Angra e Motorhead.

Em 2000 gravou seu primeiro CD de forma independente (ou “demo”), com 7 músicas próprias.

Em 2001 a banda participou do Fest Rock Martins na cidade de São Paulo, tendo sido uma das 49 bandas selecionadas entre 800 de todo o Brasil.

Depois do evento, participou de duas coletâneas nacionais, “Rock Soldiers – volume 6” e “Authentic Vision Brasil”, da marca Vision Street Wear, ao lado de bandas nacionais e também internacionais.

Em 2004 a banda tocou no festival River Rock, em Indaial, Santa Catarina, festival de três dias de duração e que acontece até hoje, com bandas de todo o Brasil e tocando neste ano da banda nacional Korsus, neste mesmo ano a banda deu uma pausa em suas atividades. A banda retornou suas atividades em março 2013 com uma nova formação, mas mantendo seu vocalista original.

Hoje é composta, além de Gilson, por Nairon Martins e Felipe Silva (guitarras), Marcus Vinicius (contrabaixo), Allan Baenas (bateria) e Guilherme Queiroz (teclados).

A banda se apresentou nas principais cidades do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Ponta Porã, Caarapó, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Fátima do Sul, Itaporã e Amambay, além de Pedro Juan Caballero, Paraguai. Em sua cidade natal, Dourados, tocou e quebrou vários paradigmas. No Ginásio Municipal da cidade, no Temporadas Populares, fez a abertura do show da banda Los Hermanos para mais de quatro mil pessoas.

Em 2014, em show no Teatro Municipal, lançou o EP “Back to the game”, com 4 músicas próprias.

Além das plataformas digitais de compartilhamento de músicas, a banda mantém página no Facebook e canal no YouTube, onde estão disponíveis registros de ensaios, shows e clipes como “Scars”, “My Demon” e “This World and Titans”. (Com informações de assessoria e colaboração de Albano Pimenta).