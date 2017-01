Mesa da Câmara discute com prefeita Délia trabalho em favor de Dourados

Divulgação

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Dourados se reuniu na manhã desta quinta-feira, com a prefeita Délia Razuk (PR). Foi uma visita de cortesia, ao mesmo tempo em que trataram com a chefe do executivo municipal da relação institucional e ações a serem desenvolvidas em prol da população.

Participaram do encontro com a prefeita, a presidente da Câmara, Daniela Hall (PSD), o primeiro-secretário Pedro Pepa (DEM), e segundo-secretário Cirilo Ramão (PMDB). O secretário municipal de Governo, Raufi Marques também participou.

O final, Daniela considerou a reunião foi muito importante para dar início à relação institucional dos poderes Executivo e Legislativo. A presidente entregou oficialmente o convite para a prefeita participar da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2017. É nesta sessão que o Executivo apresenta a mensagem ao Legislativo.

Daniela afirmou que a Mesa Diretora vai trabalhar de forma a manter a melhor relação possível com a Prefeitura, como forma de, a partir da troca de informações, poder prestar o melhor serviço à população de Dourados. “Cada poder tem a sua independência e sua autonomia, mas através do diálogo e da boa convivência os trabalhos fluem melhor e a população é quem ganha”, diz a presidente.

O primeiro-secretário Pedro Pepa também destacou a importância da boa convivência entre os dois poderes para agilizar serviços e obras para o município. “Essa parceria é importante porque as demandas são grandes para atendermos”, diz Pepa.

Igualmente, o segundo-secretário Cirilo Ramão lembrou que Dourados precisa da união de esforços para apressar o seu desenvolvimento. “Com respeito mútuo e boa convivência podemos avançar muito, trabalhando juntos para melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade”, ressalta.

A prefeita Délia Razuk disse que está disposta a trabalhar em parceria com a Câmara. “Eu estou saindo da Câmara, sei como funciona, sei das necessidades dos vereadores e sei que podemos trabalhar em conjunto pela população, mas com respeito à autonomia de cada poder”, afirmou. “Fiquei muito feliz por vocês estarem hoje aqui reunidos comigo”, acrescentou ela no final da reunião.

Os vereadores e a prefeita aproveitaram para discutir sobre recursos de emendas, projetos de leis e também sobre a última devolução do duodécimo da Câmara para a prefeitura, cujo valor é de R$ 766 milhões. Esse é parte do valor economizado pela Câmara no ano passado. Já foram feitas outras duas devoluções. Os vereadores vão discutir com a prefeitura a melhor destinação para os recursos.

A prefeita Délia também falou aos vereadores da reforma administrativa que está planejando, com desmembramento de secretarias; do mapeamento da cidade, com histórico e estado de ruas e avenidas; do asfaltamento de trechos de ruas remanescentes de projetos de pavimentação e ainda de outros projetos que vai implementar.