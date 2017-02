Merendeiras e lactárias participam de capacitação ministrada por nutricionistas de Nova Andradina

João Cláudio Os nutricionistas Paulo Sérgio D’Alkimin Filho e Marcia Lamberti ministraram, na manhã desta sexta-feira (03) uma capacitação sobre boas práticas de higiene para manipuladores de alimentos, voltada às merendeiras, ajudantes de merendeiras e lactárias de Ceinfs, Escolas Municipais e entidades filantrópicas. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes na ocasião.

O principal tópico apresentado foi a higiene pessoal e do local de trabalho, principalmente na cozinha, onde é preparada a refeição das crianças. De acordo com Marcia Lamberti a organização é essencial para o preparo do alimento.

O nutricionista Paulo destacou sobre o uso de aventais, toucas e acessórios pessoais. “Quem é responsável pela comida não pode estar com as unhas sujas ou pintadas. O uso de anéis deve ser evitado, pois ali fica acumulado sujeira, bactérias que, pelo bem da saúde dos nossos alunos, não devem entrar em contato com a refeição”, pontuou.