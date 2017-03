Mercado financeiro reduz estimativa de inflação de 4,36% para 4,19% neste ano

BOLETIM FOCUS, divulgado pelo Banco Central, aponta que expectativa para o PIB em 2018 volta a crescer e atingir 2,40%

ARQUIVO EBC

O mercado financeiro voltou a melhorar as projeções para o custo de vida no Brasil. A expectativa dos analistas é de que a inflação termine o ano em 4,19%, isto é, dentro da meta perseguida pelo Banco Central, fixada em 4,5% (podendo variar 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo). Há uma semana, essa projeção era maior, de 4,36%.

As informações fazem parte do Boletim Focus, uma publicação semanal que reúne as projeções de cerca de 100 analistas. O Banco Central é o responsável por coletar os dados e divulgá-los.

Sobre as previsões de 2018, os analistas continuam a apontar que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador da inflação oficial, fique exatamente no centro da meta seguida pelo BC.

Com a redução da inflação, os especialistas também traçaram um cenário mais otimista para os juros no País. A expectativa é de que a taxa básica de juros, a Selic, caia mais que o esperado. Até a semana passada, a estimativa era de que a taxa ficaria em 9,25% ao ano no fim de 2017; o número agora caiu para 9%.

Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação.

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os juros básicos caíram de 13% ao ano para 12,25%. O Banco Central atribuiu o corte ao melhor cenário para o custo de vida do brasileiro, além das reformas econômicas implementadas pelo governo federal. Nessa linha, o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco também passaram a oferecer juros menores para empresas e pessoas físicas.