Queridas Pessoas e Familiares sem restrições, venho através deste simples gesto, manisfestar o respeito, carinho e educação que tenho para com todos, queria desejar-lhes um Feliz Natal abençoado por Deus e um Próspero Ano Novo, e que todos os sonhos, planos e metas que almejam para amanhã e para o Novo Ano que se aproxima, sejam conquistados na sua integra e plenitude, para o bem estar, satisfação e felicidades mutua.

Que o Amor, carinho e fraternidade que inspira com a data de nascimento do Menino Jesus se reflita claramente a cada minuto, a cada dia, para o Ano Novo que se aproxima para a plena felicidade de todas as Pessoas queridas, e que tenham a vida com saúde, paz, muito amor no coração e para com o próximo, são os meus mais sinceros votos, que todos sejam bem aventurados, e sempre com a benção e proteção de Deus nosso querido Pai Amado-

Sem mais, com respeito, um forte abraço a todos, e quero salientar, ame, abrace, beije a todos da sua família, porque no meu caso não tenho mais este prazer porque perdi toda minha família, porém acredito e tenho fé em Deus que eu e as pessoas que perderam seus entes queridos possamos ser felizes novamente em família, ou mesmo num relacionamento conjugal aliado a benção e proteção de Deus Pai Todo Poderoso.

Grato: Antonio Souza Maria