Mega da Virada pode pagar R$225 milhões de reais

Reprodução Internet

A Mega da virada poderá pagar até R$225 milhões de reais para quem acertar os seis números sorteados no último dia de 2016, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas para a Mega da Virada estão sendo feitas desde o mês de outubro. As lotéricas devem receber os bilhetes até às 14h do dia 31, no horário de Brasília. O sorteio será realizado às 20h do mesmo dia.

O valor do bilhete para concorrer à Mega da Virada ou à Mega Sena é de R$3,50 e poderá ser adquirido nas casas lotéricas ou através do banking para clientes da Caixa Econômica Federal.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da Agência Brasil