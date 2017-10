Medina perde primeira bateria, mas se recupera na repescagem e avança em Portugal

Campeão na França, Gabriel Medina teve dificuldades neste sábado, mas se garantiu na terceira fase da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, disputada em Peniche, após vencer na repescagem.

Embalado pelo título na última etapa, que o manteve com chances de ser campeão da temporada, Medina decepcionou, somou 10,87 pontos e perdeu sua primeira bateria para o australiano Josh Kerr, com 12,83 pontos – o brasileiro Wiggolly Dantas ficou em terceiro com apenas 2,90.

Como apenas os vencedores de cada bateria da primeira fase avançavam direto para a terceira, Medina precisou disputar a repescagem. E, com certa tranquilidade, superou o havaiano Mason Ho por 11,66 pontos a 6,33 na segunda fase.

Assim, o brasileiro se classificou à terceira fase, em que apenas os vencedores avançam, sem chance de repescagem. Seu adversário será o australiano Ethan Ewing, que somou 10,37 pontos na primeira bateria e superou o norte-americano Conner Coffin e o seu compatriota Owen Wright.

Os demais brasileiros que entraram no mar neste sábado não tiveram grande desempenho. Miguel Pupo foi o único a avançar direto para a terceira fase ao somar 8 pontos e derrotar o norte-americano Kolohe Andino (6,66) e o australiano Connor O’Leary (5,17).

Já Adriano de Souza, derrotado na primeira bateria para o australiano Jack Freestone, se recuperou na repescagem, venceu o australiano Stuart Kennedy por 12,27 pontos a 4,93 e também se garantiu na terceira fase da penúltima etapa da temporada.

Mesma sorte não teve Filipe Toledo. Depois de ver Michel Bourez derrotá-lo na sua primeira bateria, o brasileiro acabou eliminado na repescagem pelo italiano Leonardo Fioravanti, por 15,34 a 8,40.

Os demais brasileiros na competição ainda não tiveram sua “sorte” definida: Caio Ibelli, Wiggolly Dantas, Italo Ferreira, Jadson André e Ian Gouveia perderam suas primeiras baterias, mas a competição foi encerrada neste sábado antes que eles disputassem a repescagem.

Quem está garantido na terceira fase é o havaiano John John Florence, atual campeão e líder da temporada, após vencer o havaiano Mason Ho e o norte-americano Kanoa Igarashi na primeira rodada. Seu próximo adversário será o local Vasco Ribeiro, algoz na repescagem do australiano Owen Wright.