McLaren anuncia renovação com Fernando Alonso

GAZETA ESPORTIVA

Uma das maiores novelas do mundo automobilístico teve seu final anunciado nesta quinta-feira. A McLaren anunciou no início da tarde que Fernando Alonso irá continuar na equipe para a temporada de 2018 da Fórmula 1. A confirmação foi feita através de um vídeo publicado nas redes da equipe em que mostra todos os funcionários da empresa britânica aprendendo a língua espanhola.

Desta forma, a escuderia confirma a expectativa criada após o anúncio da troca de sua fornecedora de motores da Honda para a Renault, no mês de setembro. Segundo informações divulgadas pela revista alemã Auto Motor und Sport, a troca da empresa japonesa pela francesa foi uma exigência de Alonso para que o espanhol renovasse com a McLaren. Campeão mundial de 2005 e 2006 pela Renault, o Príncipe das Astúrias voltará a ter motores franceses na próxima temporada.

Sem saber o que é ficar no lugar mais alto do pódio desde o GP da Espanha de 2013, Alonso vem colecionando decepções desde que chegou à equipe britânica em 2015. A melhor colocação do piloto guiando um carro da escuderia é um quinto lugar, em três ocasiões diferentes, Hungria 2015, Mônaco 2016 e Austin 2016. O seu fraco desempenho tem sido atribuído a falhas cometidas pela Honda, que era a responsável pela fabricação dos motores da McLaren.

A expectativa para a próxima temporada é de que o piloto consiga retornar à briga pelo título da categoria. Na atual temporada, Alonso aparece apenas na 16ª colocação geral com 10 pontos conquistados. No próximo domingo, o espanhol terá uma nova chance de vencer sua primeira corrida com a McLaren no Grande Prêmio de Austin, nos Estados Unidos.