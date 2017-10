Marta brilha, marca dois e seleção bate a Coreia do Norte em torneio na China

Na segunda partida do técnico Vadão neste retorno, a seleção brasileira feminina de futebol derrotou a Coreia do Norte neste sábado, no Yongchuan Sports Center Stadium, em Chongqing, na China. A craque Marta definiu o resultado de 2 a 0 ao marcar os dois gols da partida, válida pelo torneio amistoso Copa CFA.

Este foi o segundo triunfo do Brasil na competição, depois que o País passou na estreia pelo México, por 3 a 0. Na última rodada, na terça-feira, as comandadas de Vadão precisarão apenas de um empate diante da China para ficar com o título do quadrangular.

De volta à seleção, Vadão se viu envolvido em polêmica, pois jogadoras experientes se revoltaram com a demissão da antecessora Emily Lima, o que levou algumas delas, como Cristiane e Maurine, a decidirem se aposentar da equipe, forçando o treinador a reestruturar o elenco. Agora, no seu primeiro torneio nesse retorno ao comando do Brasil, busca o título para recomeçar o trabalho com o pé direito.

Neste sábado, ele contou com a estrela de Marta para vencer. O primeiro gol da craque aconteceu logo nos primeiros minutos, quando ela recebeu passe longo de Andressinha, arrancou e bateu no canto da goleira para abrir o placar.

O gol fez com que as norte-coreanas deixassem o campo de defesa e se lançassem ao ataque. Gabi Zanotti chegou a ter boa oportunidade, mas parou na goleira. Logo depois, Bia fez ótima jogada pela esquerda, passou por duas marcadoras e colocou na área para Marta, que marcou o segundo.

Na etapa final, Vadão realizou algumas alterações e o Brasil caiu de rendimento. Ainda assim, teve boas oportunidades com Thaisinha, Érika e Tamires. Antes do apito final, a Coreia do Norte ainda assustou com uma bola no travessão, mas ficou nisso

Na segunda partida do torneio, Vadão escalou o Brasil com: Bárbara; Poliana, Bruna, Rafaelle e Tamires; Thaisa (Érika), Andressinha (Djenifer), Thaisinha e Bia Zaneratto; Marta e Gabi Zanotti (Adriana).