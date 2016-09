Marquinhos lidera pesquisa com ampla vantagem em Vicentina, revela Sensor

O ex-prefeito Marquinhos do Dedé (PMDB) lidera com ampla vantagem pesquisa de intenção de voto para a sucessão municipal deste ano em Vicentina. Levantamento estimulado para prefeito, feita pela Sensor Pesquisas para o Diário MS, mostra que se a eleição fosse hoje, ele seria eleito com 51,6% dos votos. Em segundo lugar está o candidato Cleber Dias da Silva (PSDB), com 21,8%. Marquinhos já foi prefeito da cidade por dois mandatos consecutivos.

O levantamento foi realizado dia 2 deste mês e mostra ainda que 25% não sabem em quem votar ou não responderam à questão, enquanto 1,6% responderam nenhum, branco ou nulo.

A Sensor também quis saber, de forma estimulada, o grau de rejeição dos candidatos a prefeito. 46,8% não souberam responder a pergunta. Cleber Dias da Silva tem a rejeição de 32,9% e Marquinhos está com 11,5% de rejeição. As respostas mostraram ainda que 8,7% do eleitorado do município não faz rejeição a qualquer um dos dois candidatos.

———————————————————————-

Marquinhos lidera também no voto espontâneo

O candidato Marquinhos do Dedé foi o nome mais citado quando a Sensor quis saber a intenção de voto espontâneo para prefeito de Vicentina, na votação do próximo dia 2 de outubro. Ele tem a preferência de 45,6% dos entrevistados. No levantamento feito pela Sensor Pesquisas para o Diário MS, 32,9% disseram que não sabe na pergunta sobre a intenção de voto espontâneo para prefeito. Em seguida aparece o candidato Cleber Dias da Silva, com 18,7%. E 2,8% disseram que pretendem anular ou deixar o voto em branco.

——————————————————-

O levantamento

A pesquisa em Vicentina foi encomendada pelo Diário MS à Sensor Pesquisas e registrada sob o número MS-05710/2016. As entrevistas foram realizadas no dia 2 deste mês, quando foram ouvidas 250 pessoas. A margem de erro é de 6,5% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

Do total de entrevistados, 38,9% são do sexo masculino e 61,1%, do sexo feminino. As idades ficaram assim: 13,5% têm entre 16 e 24 anos; 28,6% têm entre 25 e 39 anos; 17,9% têm entre 40 e 49 anos; e 40,1% têm 50 anos ou mais.

Sobre a escolaridade dos entrevistados: 13,1% (analfabeto, lê e escreve); 46,6% (ensino fundamental inc/completo); 32,7% (ensino médio inc/completo); e 5,2% (ensino superior inc/completo).

Sobre a renda familiar dos entrevistados: 46,8% somam até 1 salário mínimo; 32,9% até dois salários mínimos; 13,5% até cinco salários mínimos e 0,8% mais de cinco salários mínimos. Outros 6% não sabem ou não quiseram responder esta pergunta.

As pesquisas foram realizadas na área central do município, Altos do Barreirão, região do Hospital, Sonho do Meu Pai I e II, Vista Alegre, Santa Terezinha e nos distritos de São José e Vila Rica.

——————————————————–

35,3% acham que a administração de Sato é boa

A Sensor Pesquisas também quis saber a opinião dos eleitores do município sobre a administração do prefeito Hélio Sato (PR), que está em seu primeiro mandato, mas que não disputa a reeleição.

6% responderam que a administração é ótima, enquanto 35,3% avaliam como sendo boa. Outros 32,9% responderam que Sato vem fazendo administração regular. Para 8,7% a administração é ruim e 14,3% responderam que é péssima. Não souberam avaliar ou não responderam a pergunta 2,8%.