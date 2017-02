Mário Valério substitui comando da Assistência Social em Caarapó

Dilermano Alves

Depois de mudar o comando da secretaria municipal de Saúde de Caarapó, o prefeito Mário Valério (PR) substitui agora a gestora da área de assistência social. Na semana passada, o dirigente nomeou a assistente social Carolina Silva Carvalho para o posto de Regiane Alves Souza na Secretaria Municipal de Ação Social.

A nova secretária de Ação Social de Caarapó é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialização em Política Social e Gestão de Serviços Sociais pela mesma instituição. Atuou na empresa Nova América Agrícola em Caarapó, onde exerceu os cargos de: assistente social, supervisora de Recursos Humanos e supervisora administrativa.

Carolina tem uma longa trajetória nessa área: foi gestora direta nas áreas de Responsabilidade Social; Saúde Ocupacional e Assistencial; Segurança do Trabalho, Segurança Patrimonial; Treinamento e Desenvolvimento; Recrutamento e Seleção; representante da empresa junto aos Sindicatos de Trabalhadores e Patronais; elaboração de programas, projetos e material de treinamento em diversas áreas.

No setor público, atuou como assistente social na Secretaria de Assistência Social do Município de Primeiro de Maio, no Paraná; também foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro do Conselho Municipal e Assistência Social. Em Londrina, também no Paraná, Carolina Carvalho trabalhou como assistente social no Departamento Solidário, órgão do Centro Integrado e Apoio Profissional (CIAP), com atuação na elaboração de programas de projetos sociais desenvolvidos pelo setor. Também atuou profissionalmente em um hospital da cidade paranaense e foi servidora municipal em Arapongas (PR); entre outras várias funções exercidas com sucesso.

A nova secretária de Assistência Social de Caarapó disse estar entusiasmada com o novo desafio. “Acredito que posso contribuir positivamente para a continuidade do trabalho que já vem sendo desenvolvido. Recebo a secretaria com uma rede estruturada de atendimento à população, uma equipe engajada e muitos desafios pela frente para a garantia da efetivação da Política Nacional de Assistência Social em nosso município”, disse Carolina Carvalho. A nova gestora conclui declarando-se “satisfeita em fazer parte dessa administração que prioriza dentre outras questões, o desenvolvimento social do município e da população”.

Para o prefeito Mário Valério, a administração municipal tem o desafio de incrementar os serviços na área de assistência social do município. “Pelo seu currículo, a nova secretária tem muito a contribuir com a gestão municipal nessa área. É uma técnica de larga experiência e certamente a população estará bem servida com os seus serviços, que serão fundamentais para a promoção humana, com atenção voltada especialmente para os setores mais vulneráveis”, destacou o prefeito.