Mário Valério comemora conquistas na área de segurança pública em Caarapó

Dilermano Alves

O prefeito Mário Valério (PR) está comemorando uma importante conquista no setor de segurança pública que beneficia diretamente a população DE Caarapó. Trata-se da destinação de quatro viaturas novas para atender a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do município.

As chaves dos veículos foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, na última terça-feira (20), em ato público realizado em Campo Grande.

Conforme o prefeito, a iniciativa vai trazer substanciais melhorias para o setor. “A segurança é uma das nossas principais preocupações”, disse o prefeito. “A entrega dos veículos vem em boa hora e isso vai melhorar o trabalho da polícia e dos bombeiros no nosso município”, acrescentou.

Recentemente, em reunião com a cúpula da Segurança Pública do Estado, com participação de representantes da Câmara de Vereadores de Caarapó, além do deputado estadual Zé Teixeira (DEM), Mário Valério reivindicou importantes melhorias para o setor, dentre as quais a destinação de viaturas para as polícias e o aumento do efetivo policial militar e civil. “Os nossos pedidos vão sendo atendidos gradativamente, e a gente agradece ao governador, ao secretário de Segurança e ao deputado Zé Teixeira, que tem sido a nossa ponte entre o município e o Estado, pela sua atuação em favor de Caarapó”, destacou.

No evento de entrega das viaturas em Campo Grande, Mário Valério estava acompanhado do presidente da Câmara, Luiz Macarrão, e dos vereadores Pipoca (DEM), Manezinho (DEM), Professor Pontinha (PT), André Nezzi (PDT) e Cido Santos (PSDB).