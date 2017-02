Marcos Coelho e Maria Aparecida Pontes lançam a obra lúdica “Chá com Poesia”

DO SÍTIO PARA A FEIRA | Após lançamento particular no Sítio Azaleia, próximo a Ponta Porã, domingo passado, obra estará à venda na Feira Agroecológica do Parque dos Ipês, na sexta-feira (17)

Divulgação

Na noite do último domingo (12), o poeta Marcos Coelho, presidente da Academia Douradense de Letras e a poetisa Maria Aparecida Pontes, secretária da ADL, realizaram o lançamento de sua mais recente obra intitulada “Chá com Poesia”, em um evento particular no Sítio Azaleia, próximo a Ponta Porã.

A obra foi feita por encomenda pelos empresários do ramo agrícola familiar José Amaro Lima e Elizabete Sara Lima, que convidaram os escritores com o desafio de produzir poemas que falassem ao coração para ser uma lembrança de chá com poesia.

“Acredito no fazer literário, o desafio o torna mais instigante, quando fomos procurados, achei difícil a princípio, mas daí veio a criatividade e fluiu. Muito divertido, mesmo, os poetas se esmeraram em produzir e em escolher as poesias participantes. Vale a pena conferir o trabalho”, relatou Marcos Coelho.

Os escritores se divertiram muito, justamente por ser um desafio literário, pedido de última hora para encantar adultos. A obra consistiu em um saco de TNT com sachês de chá com poesias soltas impressas e coladas em papéis acartonados.

“Ficou um trabalho delicado e de bom gosto. Amei participar, cada obra é um novo desafio, e esta propõe uma nova forma de apreciar a literatura. Enquanto se toma um chá, deleita-se com poesias”, afirmou Maria Aparecida Pontes.

Na apresentação, a dupla de imortais afirma que a obra “visa tratar de temas sentimentais alusivos ao coração, com um toque de ternura em que a poesia figura junto a um espaço semiótico de uma xícara de chá com a qual se aqueça o corpo agasalhando a alma com os versos poéticos”.

Ressaltam ainda que “a amizade e a parceria da poesia, nessa obra, estão na candura da lembrança de nossas infâncias, na doçura da imagem de uma xícara de chá com bolinho de chuva da vovó, dessa imagem de fragilidade aliada ao conforto que o chá pode proporcionar no universo humano”.

Assim, os autores “se unem nesse trabalho para brindar poeticamente aos enamorados, aos corações amigos e as lembranças doces que a vida nos oferta em nosso ‘presente’, que chamamos ‘hoje’, entregue todo dia.”