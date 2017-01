Marcílio reivindica à Receita Federal doações para Novo Horizonte do Sul

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Novo Horizonte do Sul, Marcilio Benedito (PDT), acompanhado do vice-prefeito Ranielli Felippi; do presidente da Câmara de Vereadores Daniel Alves e das vereadoras Lucinéia de Almeida e Regiane Camargo, esteve na Receita Federal do município de Mundo Novo recentemente com o objetivo de verificar a possibilidade de a prefeitura receber doações de materiais e veículos apreendidos.

O prefeito e sua comitiva foram recebidos pelo inspetor Clovis Ribeiro Cintra Neto, que se colocou a disposição para dar encaminhamento às solicitações.

Durante o encontro, o prefeito falou um pouco sobre o surgimento do município de Novo Horizonte do Sul, em 1986, quando ainda era um assentamento, até os dias de hoje. Relatou toda a luta pela conquista da tão sonhada terra e falou das dificuldades encontradas nesse início de seu mandato, especialmente na situação precária da frota de veículos.

“Saímos confiantes desse encontro, acredito que alguns de nossos pedidos serão atendidos, esperamos que sim, pois nos ajudariam muito na recuperação de nossas estradas, garantindo a sociedade uma melhor prestação de serviço em Novo Horizonte do Sul”, concluiu o prefeito.

A Receita Federal possui em seus pátios diversos produtos apreendidos em suas operações, como caminhões, caminhões caçamba, tratores, computadores, impressoras, aparelhos de ar condicionado e pneus, produtos que o prefeito foi pleitear doação para o Município.