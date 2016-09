Marcílio lidera pesquisa com ampla vantagem em Novo Horizonte do Sul

Dois ex-prefeitos disputam a administração municipal de Novo Horizonte do Sul este ano: Adilço Scapin (PSDB), da coligação ‘Fé – Família – Liberdade’ e Marcílio Álvaro Benedito (PDT), da coligação ‘Um novo rumo, uma nova história’.

Pesquisa feita semana passada para saber a preferência do eleitorado aponta que Marcílio tem ampla vantagem sobre Adilço. Levantamento estimulado para prefeito, feita pela Sensor Pesquisas para o Diário MS, mostra que se a eleição fosse hoje, Marcílio seria eleito com 64,5% dos votos. Em segundo lugar, Adilço aparece com 16,6%.

O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 17 deste mês e mostra ainda que 17,9% não sabem em quem votar ou seja estão indecisos, enquanto 1% respondeu que pretende deixar o voto em branco ou anular.

A Sensor também quis saber, de forma estimulada, o grau de rejeição dos candidatos a prefeito. 43,2% responderam nulo ou branco para a pergunta. As respostas mostraram ainda que 34,2% do eleitorado do município não soube dizer ou está indeciso. Adilço Scapin tem a maior rejeição: 17,9%. E Marcílio está com 4,7% de rejeição.

A pesquisa em Novo Horizonte do Sul foi encomendada pelo Diário MS à Sensor Pesquisas e registrada sob o número MS-03727/2016. As entrevistas foram realizadas de 15 a 17 deste mês, quando foram ouvidas 300 pessoas. A margem de erro é de 5.6 pontos percentuais para os resultados do total da amostra, considerando intervalo de confiança a 95%. As entrevistas foram realizadas na área central do município, Bom Pastor, Novo Habitar I e II e nas linhas rurais.

Marcílio vence também no voto espontâneo

O ex-prefeito Marcílio também foi o nome mais citado quando a Sensor quis saber a intenção de voto espontâneo para a sucessão municipal em Novo Horizonte do Sul, na votação do próximo dia 2 de outubro. Ele tem a preferência de 64,1% dos entrevistados. No levantamento feito pela Sensor Pesquisas, 18,3% disseram que não sabe na pergunta sobre a intenção de voto espontâneo para prefeito. Em seguida aparece o candidato Adilço, com 16,6%. E 1% disse que pretende anular ou deixar o voto em branco.