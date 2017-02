Marcílio e Daniel Alves solicitam recursos ao deputado Zeca do PT

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Novo Horizonte do Sul, Marcílio Benedito (PDT), acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Alves (PT) e do gerente de Saúde, Bruno de Lima Barboza, estiveram em Campo Grande na segunda-feira (6) cumprindo agenda de visitas em diversos gabinetes, com a finalidade de viabilizar recursos através de emendas parlamentares.

Em visita ao gabinete do deputado federal Zeca do PT, a comitiva de Novo Horizonte do Sul, se reuniu com o deputado e discutiram meios de viabilizar emendas para o município. O deputado Zeca do PT disse que vai buscar recursos para beneficiar especialmente os pequenos agricultores, fomentando assim a agricultura familiar.

“O nosso gabinete está de portas abertas para atender as demandas de Novo Horizonte do Sul, aqui tenho dois amigos, o prefeito Marcílio e o nosso vereador Daniel. Vamos, eu e minha equipe buscar recursos federais, em especial para atender a agricultura familiar, como equipamentos para manuseio de produtos, barracas padronizadas para a feira do produtor, e máquinas agrícolas para recuperar as estradas rurais. São parcerias como esta que contribuem para a geração de emprego e renda no campo enaltecendo a agricultura familiar”, completou o deputado.

O prefeito Marcílio explicou que visitou vários parlamentares em busca de recursos para melhorar a condição, principalmente do parque de máquinas do município.

“Estamos correndo atrás de quem possa nos ajudar, o Zeca do PT é um amigo de Novo Horizonte do Sul, e em nossa conversa vimos que em breve podemos ter novidades boas. Eu e o Daniel, a prefeitura e a Câmara unidas em favor do município, com todos unidos por um mesmo objetivo vamos conseguir transformar a nossa cidade em um lugar muito melhor de se viver”, completou o prefeito.

Já o vereador Daniel Alves, disse que investir na agricultura familiar é promover o desenvolvimento da economia local e faz com que o homem do campo permaneça produzindo em suas propriedades.

“O Zeca entende bem sobre os benefícios em se investir no homem do campo, pois têm experiência. Somos do mesmo partido e tenho liberdade de falar com ele a qualquer momento. Nessa viagem confirmamos que se trabalharmos juntos pelo mesmo objetivo, conseguiremos bons resultados”, finalizou o vereador Daniel.