Marçal pede instalação de lixeiras no centro e bairros

Divulgação/Assessoria

Uma cidade limpa e agradável depende de fatores que vão desde a consciência ambiental da população até opções para o descarte correto do lixo. Com a proposta de contribuir com essa realidade, o vereador Marçal Filho (PSDB) pede para que a Secretaria de Serviços Urbanos de Dourados amplie a instalação de lixeiras no centro e bairros do município.

É comum observar pelas ruas da cidade a grande presença de lixo. “Temos o dever de propor projetos e fazer indicações ao poder público que ressaltem a consciência ambiental em nossa comunidade, pois ter uma cidade livre do lixo urbano é uma meta a ser alcançada e infelizmente a quantidade de dejetos que são descartados nas ruas, às vezes por falta de opção para devido descarte, ainda é uma triste realidade a ser combatida”, diz o vereador.

Marçal Filho explica que a sugestão de ampliar a presença de lixeiras na cidade tem como objetivo direto manter as ruas mais limpas, proteger o meio ambiente, evitar a degradação dos espaços urbanos, garantir maior qualidade de vida da população e a valorização constante dos imóveis da cidade.

Jogar lixo na lixeira é uma questão cultural. Como nem todas as pessoas não têm o hábito de fazer o descarte correto do lixo, o vereador destaca a importância de se fazer uma campanha educativa. É preciso que cada um faça a sua parte.

Uma campanha institucional, segundo Marçal, teria como objetivo incentivar as pessoas a jogarem o lixo no lugar certo para deixar a cidade mais limpa e bonita, e evitar que a sujeira acumulada no lugar errado contribua para problemas como alagamentos. Muitos bueiros na cidade são entupidos por detritos urbanos.

O lixo é um das grandes problemas da sociedade e buscar políticas públicas para que a cidade tenha o descarte correto, sobretudo trabalhar com a conscientização da população, são necessidades que precisam ser colocadas em prática a todo o momento. “Por isso a importância de se criar um projeto que possa ser trabalhado de forma contínua”, finaliza o vereador.