Maratonista etíope que fez protesto político na Olimpíada permanece no Brasil

O maratonista etíope Feyisa Lilesa, prata na maratona da Olimpíada do Rio de Janeiro, permanece no Brasil e não voltou com a delegação da Etiópia. Na linha de chegada da maratona, no domingo passado (21), Lilesa cruzou os braços erguidos, gesto associado à luta de seu povo Oromo, maior grupo étnico do país, contra violações de direitos humanos cometidos pelo governo da Etiópia. Logo depois, o atleta declarou à imprensa que temia retaliações e até de ser morto pelo governo do seu país por causa do protesto, mas o governo da Etiópia declarou, por meio da assessoria de comunicação, que o atleta não enfrentará nenhuma retaliação por sua posição política.

O ministro das comunicações da Etiópia, Getachew Reda,disse que ele será bem recebido, juntamente com os demais atletas da delegação etíope. “Embora seja proibido fazer manifestações políticas nos Jogos Olímpicos, o atleta será bem-vindo quando retornar ao seu país com os demais membros da equipe da Etiópia”, declarou Reda.