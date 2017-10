Maraisa, da dupla com Maiara, curte show do U2 em clima de romance com o novo namorado

GLOBO.COM

O U2 começou sua turnê pelo Brasil nesta quinta-feira (19) com um show só de sucessos em São Paulo. A apresentação aconteceu no estádio do Morumbi e contou com a presença de muitos famosos no camarote Stadium.

Entre as celebridades que prestigiaram a banda estavam Marcelo Serrado, Thiago Fragoso, Ana Beatriz Barros, que está grávida de 7 meses, Zeca Camargo, Leona Cavalli, as duplas sertanejas Munhoz e Mariano e Maiara e Maraísa.

Quem aproveitou mesmo o clima de romance com algumas das canções do U2 foi Maraisa, que estava acompanhada do namorado, o empresário Wendell Vieira. Os dois se conhecem há muito tempo, mas começaram o namoro há pouco mais de um mês, após se reencontrarem em Miami, nos Estados Unidos, durante a turnê que ela fez por lá. O eleito pela sertaneja é responsável pela carreira da dupla Jorge e Mateus.