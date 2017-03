Maioria das abrigadas no Lar Ebenezer sofreram violência doméstica infantil

DIA DA MULHER | Lar chama a atenção para o fato de que não são apenas adultas que são vítimas deste tipo de crime

Assessoria

No Dia da Mulher uma triste estatística chama a atenção: 56% das meninas acolhidas pelo Lar Ebenezer foram vítimas de violência doméstica infantil. Infelizmente, não são só adultas que estão sujeitas a este tipo de crime. Existem casos de crianças de 10 anos que já passaram por agressões dentro da própria casa.

O Lar Ebenezer acolhe crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, em situação de risco, que foram recolhidas pela Justiça. Elas ficam no abrigo até que o processo judicial seja concluído. Enquanto moram no Lar as meninas recebem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, além de todo suporte que qualquer criança precisa. O abrigo tem capacidade para atender 20 meninas, atualmente acolhe 16.

A psicóloga do Lar, Camila Santos, explica que no primeiro momento quem faz a acolhida da menina que chega ao abrigo são as cuidadoras. “Porque elas chegam com medo, não querem ficar na Instituição, então é importante ter uma recepção amorosa. Depois, a gente aguarda 24 horas para dar aconselhamento e orientações. Em seguida são encaminhadas para consultas e terapias, em alguns casos, depois de cerca de dois meses vão para psiquiatra também, mas só em caso de necessidade”, explica.

Camila Santos também relata que lidar com os traumas é um processo em longo prazo, por isso, além das terapias, são necessárias outras estratégias. “A gente cerca as meninas com atividades, para auxiliar na reconstrução da identidade, para ajuda-las a superar o trauma. Então, o Lar oferece, com a ajuda de parceiros, aula de dança, artesanato e curso de espanhol”, diz a psicóloga.

AJUDE O LAR!

A instituição é filantrópica e mantida por doações, principalmente da sociedade. Nos últimos meses o lar passa por crise financeira e conta ainda mais com a colaboração da população. O link direto para doações é: http://www.larebenezerdourados.com.br/cadastro-de-doacao/ e o telefone do lar é: 67-3421.0103. Caso queira fazer a doação direto da sua conta para a do Lar Ebenezer os dados são: Caixa Econômica Federal: Ag. 2052 – Op. 003 – C/C. 164-7