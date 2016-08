Maia diz que presidirá de forma interina com muita “discrição”

A assessoria do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou na noite desta quarta-feira (31) que ele trabalhará no Palácio do Planalto nesta quinta. O deputado assumiu a Presidência da República interinamente com a viagem do agora presidente efetivo Michel Temer à China.

Com isso, o vice da Câmara, deputado Waldir Maranhão (PP-MA), voltará ao comando da Casa, até que Temer retorne ao Brasil.

Pela Constituição, o presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória e assume a Presidência da República na ausência do vice-presidente.

Em razão do impeachment de Dilma Rousseff, aprovado nesta quarta pelo plenário do Senado, o país não tem mais um vice-presidente e, por isso, o presidente da Câmara passou a ser o primeiro na linha sucessória.

Maia afirmou a jornalistas que presidirá de forma interina com muita “discrição”.

“Esse é o perfil que o Brasil precisa, pessoas centradas, equilibradas e que colaborem com a democracia brasileira”, disse o presidente da Câmara.

Temer embarcou na noite desta quarta em direção à China onde participará, nos próximos dias 4 e 5 deste mês, em Hangzhou, da Cúpula de Líderes do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo.

Embora a viagem de Temer só tenha sido confirmada oficialmente nesta quarta, a equipe do presidente já estava no país asiático desde os últimos dias organizando a agenda que ele terá em Hangzhou. (G1)