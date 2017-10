Mágico Mister M revela ter câncer em estado avançado

Lembra do Mister M, o mágico mascarado que fez sucesso com um quadro no “Fantástico”, da Globo, no final dos anos 1990?

Nesta quinta-feira (19), o americano Val Valentino, cujo nome verdadeiro é Leonard Montano, voltou aos holofotes.

Em entrevista ao programa “Balanço Geral”, da Record, o mágico revelou que está com câncer na próstata e que conta com a ajuda de um amigo brasileiro, Fernando Mauro Tezza, que organizou uma “vaquinha” on-line para levantar fundos para seu tratamento.

Ao programa, Valentino, que tem 61 anos, contou que estava com a saúde debilitada, mas só conseguiu um diagnóstico preciso há dois. “Fui diagnosticado com algo muito ruim na próstata”, disse sem querer mencionar a palavra câncer.

Sem conseguir trabalhar neste período, o mágico gastou todas suas economias para manter a família. “Nós estamos falando sobre cinco anos não tendo condição de trabalhar porque eu não tinha condição de entrar em um avião porque a próstata inchava e eu tinha outros problemas. Eu não tinha energia e precisava me sustentar”, disse.

O ilusionista agradeceu o carinho do público brasileiro e o apoio que seus fãs estão dando para que ele fique bem. Ele também comentou que pretende se tratar e se esforçar para que melhore logo. “Quando isso acontecer eu também gostaria de vir ao Brasil primeiro”, acrescentou.