“Mãe Terra, Irmã Natureza”

Dupla Max e Neres busca inspiração na Usina Velha para produção do primeiro CD

Em um passeio pela Usina Velha, em Dourados, a dupla Max e Neres agradeceu às musas inspiradoras pela composição das músicas que comporão o CD “Mae Terra, Irmã Natureza”. Com 13 letras finalizadas, o projeto está em fase de arranjos musicais e deverá ser gravado até o fim deste ano.

Divulgação

Acompanhada pela poetisa Heleninha de Oliveira, a Guardiã da Usina Velha, e pela família, a dupla Max e Neres cantou algumas modas de viola, enquanto revelava alguns detalhes do projeto musical surgido a partir do filme “O Peregrino”, do cineasta Celso Marques.

O CD será composto pelas músicas “Esperança e dor”, “Índia Jaguapiru”, “Memória”, “Criaturinha”, “Boiadeiro”, “Paz e alegria”, “Somos canções”, “Patrono”, “Poeta sertanejo”, “Casinha do lago”, “Terra abençoada” e “Amigo é joia rara de se ter”.

A maioria das composições é de Moisés Neres e Celso Marques, com arranjos de Macimino.

A DUPLA

Divulgação

Max e Neres se conhecem há muito anos, mas a oportunidade de reunir seus talentos artísticos surgiu com o convite do cineasta Celso Marques para participarem de “O Peregrino”, filme lançado em 2016, que conta uma história de superação, baseada em fatos reais, sobre dois irmãos, Neri e Moisés, um pedreiro e o outro cantor, que entram em conflito por suas perspectivas de vida diferentes: um valoriza apenas o trabalho braçal e o outro quer viver da música.

Após as filmagens, eles decidiram forma a dupla e começaram a produzir as músicas para o primeiro CD.

Macimino Lopes da Silva, o Max, nasceu em Tupã, estado de São Paulo, em 1957, e chegou a Dourados com um ano de idade. Seu interesse por música começou na infância, ouvindo o pai tocar viola. No entanto, ele não permitia que os filhos “mexessem” no instrumento e desse modo foi ter o primeiro contado apenas na adolescência, quando um irmão mais velho, ao retornar do Exército, comprou um violão. A partir dali, junto com amigos, ele aprendeu a tocar viola, violão e guitarra, e passou a participar de festas, chegando a tocar em alguns festivais da década 1980, acompanhando músicos como Odir Pedroso.

Aos 59 anos, Max trabalhou em diversas atividades para sustentar a família. Ele também atuou como jogador de futebol em times locais. “Além disso, já fui mecânico, e meu último sonho é ser um músico reconhecido. Vamos ver agora dá certo”, afirmou.

Moisés Francisco Neres tem 54 anos em Antônio João, mas vive em Dourados há mais de cinco décadas. Também teve contato com a música na infância, ouvindo o avô tocar viola. Aos 10 anos de idade, foi para Aracatuba, interior de São Paulo, como seminarista. Lá começou a cantar na igreja e aprendeu a tocar alguns instrumentos.

A música fez parte de todos os momentos da sua vida, mas só agora na maturidade, ele está aprimorando o aprendizado e se arriscando neste novo projeto, que tem o apoio da sua esposa, Madalena Lopes Taciro Neres.

Além do CD, a produtora de Celso Marques já está projetando a continuação do filme “O Peregrino”, que contará com colaboração da dupla Max e Neres no enredo.

A poetisa Heleninha de Oliveira, apoiadora do projeto, declarou que está encantada com as músicas compostas e acredita que eles farão muito sucesso.