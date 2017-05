O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta segunda-feira (29) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que a França responderá a “todo uso de armas químicas” na Síria. Em entrevista coletiva conjunta, Macron afirmou que deseja reforçar a cooperação com a Rússia para combater o terrorismo na Síria, que representa a “prioridade absoluta” da França no país árabe. As informações são da agência EFE.