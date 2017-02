Lula autoriza doação de órgãos de Marisa Letícia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, na manhã desta quinta-feira, os procedimentos preparativos para a doação de órgãos de sua mulher, Marisa Letícia, após confirmada a morte cerebral. A informação foi publicada na página oficial do petista no Facebook. No texto, Lula também agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas desde a internação da ex-primeira-dama.

O estado de saúde de Marisa Letícia havia piorado na quarta-feira, e o médico Roberto Kalil Filho informou que o quadro de saúde da ex-primeira-dama era irreversível. Aos 66 anos, ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 24 de janeiro, depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).