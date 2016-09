Luiza Brunet diz à revista que já passou fome e que foi abusada

Luiza Brunet deu mais algumas declarações sobre o seu passado e o recente divórcio. Em entrevista à Revista Cláudia, que chega às bancas neste final de semana, a modelo contou que passou fome na infância, além de ter sido abusada sexualmente aos 14 anos e presenciado o pai agredir a mãe diversas vezes. Corajosa, ela sempre intervia para que as agressões não se consumassem ou fossem menos graves.

Luiza ainda falou sobre o processo de separação do bilionário Lírio Parisotto, acusado de agredir a modelo.

— Agora, quando queria paz e sossego, me ocorreu o mais triste. E veio de um homem que eu amava. Nas redes sociais, disseram que armei tudo para conseguir dinheiro fácil, que quebrei as costelas, dei um soco no meu olho. Coisas nojentas.que já passou fome

Brunet pede na Justiça reconhecimento de união estável. Os advogados de Lírio alegam que representantes de Luiza pediram R$ 100 milhões numa primeira abordagem. A modelo nega. (R7)