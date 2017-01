LoL: Calendário da 1º Split do CBLoL 2017 #C7

Divulgado pela Riot Games nesta segunda-feira, 9, o calendário formatado no 1º Split de Campeonato Brasileiro de LoL, começará no dia 29 de janeiro e terá a participação de 8 equipes diferentes.

Com o formato relacionado ao de 2016, as diferenças são minímas. A Super Semana não existirá neste ano. Cada vitória concederá três pontos e empates darão apenas um ponto.

Dos 8 times, apenas os 4 melhores times passarão para a fase de eliminação, O primeiro colocado do Desafiante subirá para o 2º Split de 2017.

O que é o League of Legends?

League of Legends (LoL) é um jogo do gênero MOBA criado pela Riot em 27 de novembro de 2009, onde duas equipes de cinco campeões disputam uma batalha com um tempo médio de 40 minutos.

O objetivo do jogo é simples: escolher um personagem, desenvolve-lo na partida, derrotar o máximo de adversários e conseguir destruir a fonte de energia do outro jogador (Nexus).

Divulgação/Riot Games

Fase Eliminatória

Semifinais: 25 e 26 de março (MD5)

Finais: 8 de abril (MD5)

Carlos Augusto F. — Diário MS