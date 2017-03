Logotipo no penteado pode causar punição a Aubameyang no Dortmund

O novo corte de cabelo de Pierre-Emerick Aubameyang causou alvoroço no Borussia Dortmund e pode provocar uma punição ao gabonês. No último sábado, na vitória da equipe por 6 a 2 sobre o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão, o atacante entrou em campo com o símbolo da fornecedora esportiva Nike no cabelo. Detalhe: o Borussia é patrocinado pela Puma.

Aubameyang com o símbolo da Nike no penteado (Foto: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Em entrevista a “Sky Sports”, Michel Zorc, diretor-esportivo do clube alemão, deixou transparecer o incômodo da diretoria e garantiu que vai “estudar seriamente a situação”. Ele espera que a escolha do penteado do atacante tenha sido apenas “algo pontual”.

Aubameyang e o Borussia Dortmund têm a relação estremecida já há algum tempo, principalmente depois que o atacante disse publicamente que seria um sonho defender o Real Madrid, um dos clubes interessados em sua contratação. Em novembro do ano passado, ele chegou a ser afastado da equipe momentos antes do duelo diante do Sporting, pela Liga dos Campeões.