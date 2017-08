Livro conta a história Raul Seixas pelo olhar de outros músicos

OBRA “O Raul que me contaram – A história do Maluco Beleza revisitada por um programa de TV” pode ser encarado como uma biografia ou como uma série de entrevista

REPRODUÇÃO

Um dos maiores ícones da música brasileira, Raul Seixas, o Maluco Beleza, ganhou uma biografia escrita pelo jornalista Tiago Bittencourt, que a editora Martin Claret lança neste mês de agosto.

“O Raul que me contaram – A história do Maluco Beleza revisitada por um programa de TV” pode ser encarado como uma biografia ou como uma série de entrevistas, mas acima de tudo é um relato pessoal sobre encontros com personagens que resgatam a jornada do cantor Raul Seixas pela vida.

O livro traz na íntegra as conversas com Cláudio Roberto, Jerry Adriani, Marcelo Nova, Roberto Menescal, Marco Mazoll, Sylvio Passos, Jay Vaquer, Tânia Menna Barreto, Kika Seixas, Vivian Seixas, entre outros. Há também figuras pouco exploradas no universo “raulseixista”. O Dr. Luciano Stancka conta sobre o comportamento do seu paciente famoso e quando o encontrou morto na cama. A prima Heloisa Seixas relembra as “traquinagens” de Raul quando criança.

Com 454 páginas, a obra já pode ser adquirida nas livrarias.

O AUTOR

Tiago Bittencourt nasceu em 20 de setembro de 1985 em Salvador (BA). É jornalista concursado da Empresa Brasil de Comunicação e reside em Brasília desde 2014, onde trabalha na TV Brasil. Foi apresentador do programa Brasileiros Mundo Afora e já atuou como repórter e produtor do Caminhos da Reportagem, Paratodos, Repórter Brasil e Repórter DF. Realizou trabalhos em outros veículos como TV Record (BA), TV Educativa (BA), Jornal A Tarde (BA), Rádio Transamérica (BA e DF) e Rádio Sociedade (BA), Rádio Bahia FM. É pós-graduado em Linguagens e Mídias Audiovisuais pelo Centro Universitário Jorge Amado (BA). Este livro é sua estreia no segmento literário.

A EDITORA

A Martin Claret foi fundada em São Paulo no início da década de 1970 pelo empresário, editor e jornalista gaúcho Martin Claret. A editora está empenhada em contribuir para a difusão da educação e da cultura no país, produzindo livros com qualidade editorial diferenciada, investindo na parceria com profissionais de qualidade do meio editorial, educacional e gráfico.