Leila Navarro ministra palestra dia 16 na Aced

MÊS DA MULHER | Palestrante pretende despertar um novo olhar ante as pressões que cercam o universo feminino

Divulgação

“Mulher na Melhor Versão de Si Mesma” é o tema da palestra que será ministrada por Leila Navarro, no dia 16 (quinta-feira), em Dourados. O evento está incluído na programação do Mês da Mulher, realizado pela Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). O evento será no Auditório Aced a partir das 19h30.

Dentro da temática, Leila pretende despertar um novo olhar ante as pressões que cercam o universo feminino. Serão abordadas estratégias de como administrar pressões, responsabilidades e exigências do mundo moderno; assumir a condição de agente transformadora num cenário de incertezas; manter-se motivada e confiante diante das instabilidades na vida, na carreira e nos negócios; resgatar a essência feminina em cenários altamente competitivos e machistas; vencer o medo mantendo-se sensível à sua própria essência e intuição, entre outros.

Há mais de 15 anos no mercado de palestras, Leila Navarro conquistou sólida carreira no Brasil e no exterior. Suas palestras já foram assistidas por milhares de pessoas em diversos países. É pioneira no lançamento do aplicativo motivacional APP Motive-se e colunista Programa Tribuna Independente, da Rede Vida e do Programa Palavras Amigas, da Rádio Globo BH.

Em 2013 foi eleita Top5, na categoria palestrante, do Prêmio Top of Mind Estadão RH, o mais prestigiado prêmio do mercado; é idealizadora do Projeto EscolHa da Felicidade, um conceito inovador para todos os segmentos organizacionais e níveis hierárquicos que traz à luz a felicidade como atitude interior.

Ela ainda escreveu livros como “Talento para ser Feliz”, “Talento a prova de crise”, “O poder da superação”, “Confiança, a chave para o sucesso pessoal e empresarial” e “Confiança, o diferencial do líder”, os dois últimos desenvolvido a quatro mãos com o consultor espanhol José María Gasalla.