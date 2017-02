‘LEGO Batman’ lidera bilheteria nos EUA, ’50 Tons Mais Escuros’ lidera no resto do mundo

Na última sexta-feira chegaram aos cinemas americanos ‘LEGO Batman – O Filme‘, ‘Cinquenta Tons Mais Escuros‘ e ‘John Wick – Um Novo Dia Para Matar‘, e os três filmes dominam as bilheterias domésticas.

As projeções indicavam que ‘LEGO Batman – O Filme‘ ficaria entre US$ 60 e US$ 70 milhões de arrecadação nacional, ‘Cinquenta Tons Mais Escuros‘ entre US$ 30 e US$ 40 milhões e ‘John Wick – Um Novo Dia Para Matar‘ chegaria no máximo à US$ 20 milhões.

Mas as projeções foram um pouco superiores ao que era esperado. ‘LEGO Batman – O Filme‘ foi o único que ficou levemente abaixo, e arrecadou US$ 55,6 milhões, ‘Cinquenta Tons Mais Escuros‘ teve US$ 46,8 milhões (acima das expectativas) e a surpresa fica por conta de ‘John Wick – Um Novo Dia Para Matar‘, com US$ 30 milhões.

O novo longa da franquia LEGO abriu bem em sua estreia, mas acabou ficando abaixo de suas projeções que calculavam pelo menos US$ 5 milhões a mais do que o resultado divulgado, mesmo assim o número é ótimo para um filme custou apenas US$ 80 milhões.

‘Cinquenta Tons de Cinza‘ foi um grande sucesso de bilheteria em 2015, arrecadando US$ 85 milhões apenas na sua estreia. Já a sequência conseguiu pouco mais da metade.

Por outro lado, ‘John Wick – Um Novo Dia Para Matar‘ dobrou a arrecadação do primeiro filme em 2014, que estreou fazendo US$ 14,4 milhões.

Mundialmente ,os filmes também foram muito bem. A animação ‘LEGO Batman‘ estreou em 60 países, fazendo mais US$ 37 milhões, e tendo um total de US$92,6 milhões no mundo todo. ‘Cinquenta Tons Mais Escuros‘ dominou as bilheterias nos 57 mercados onde foi lançado, arrecadando mais US$ 100 milhões, e liderando o mercado mundial com pouco mais de US$ 146 milhões.

Por fim, ‘John Wick – Um Novo Dia Para Matar‘, que chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (16), já estreou em 41 países e fez modestos US$ 10,6 milhões, somando ao todo US$ 40,6 milhões mundialmente.