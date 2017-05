Lançamento do projeto Amigos do Museu lota plenário da Câmara de Aquidauana

DIVULGAÇÃO

O lançamento do Projeto “Amigos do Museu” lotou o plenário da Câmara Municipal de Aquidauana na sexta-feira, 19 de maio. A Cerimônia contou com apresentações culturais e a presença de autoridades, representantes de instituições civis e militares, sociedade civil organizada e do fundador do Museu de Arte Pantaneira, professor Francisco Trindade Leite, que hoje é reitor de uma universidade nos Estados Unidos.

A equipe da Fundação de Cultura apresentou os objetivos do projeto, a atual situação do Museu e forma como se dará a arrecadação de doações. Ipojucan Prade será o responsável pela coordenação do Museu.

A arquiteta Beatriz Garcia, que é de família aquidauanense e hoje tem escritório sediado em Brasília, foi quem doou o projeto arquitetônico. Para a elaboração do projeto ela contou com o apoio do primo Roberto Britto e da equipe da Fundação de Cultura.

As autoridades que fizeram uso da palavra foram uníssonas ao afirmar que o Museu tem riquíssimo valor cultural e histórico para cidade, além de vasto acervo documental e peças de arte. O professor Francisco contou como se deu a fundação do Museu no formato atual, quando então estava a frente da Secretaria Municipal de Educação.

O gerente de Governo e vereador licenciado Wezer Lucarelli foi quem representou o prefeito Odilon Ribeiro na cerimônia. Wezer contou que este era um sonho do prefeito Odilon e da atual administração municipal, que tem buscado inúmeras parcerias para consolidar a reforma e reativação do Museu. Exército e UFMS são algumas das instituições que já firmaram apoio ao projeto, dentre inúmeras outras.

Encerrando a solenidade, o diretor da Fundação de Cultura Humberto Torres convocou toda a sociedade aquidauanense para contribuir, reconhecendo o valor do Museu de Arte Pantaneira e o impacto que a reabertura terá para a cultura e turismo local.

Aqueles que tiverem interesse em se tornar um amigo do Museu, doando materiais de construção podem ir até a sede do Museu de Arte Pantaneira ou a Fundação de Cultura para consultar a lista de materiais e fazer sua doação.