Ladrões de Naviraí que mantiveram casal refém são presos pela PM de Mundo Novo

Na noite desta segunda-feira (30), três suspeitos de participar de sequestro e roubo a um casal de Naviraí foram presos na Praça do Pedágio, que está localizada entre o município de Mundo Novo e Eldorado.

Divulgação PMMS

A PM de Mundo Novo recebeu a informação que um homem de 29 anos e sua companheira de 21, haviam sido mantidos reféns e que os ladrões haviam roubado uma caminhonete Toyota Hilux e fugiram com o veículo em direção à fronteira.

A equipe policial deslocou-se imediatamente até o pedágio, onde conseguiu realizar abordagem ao veículo que era conduzido por um homem de 22 anos. O condutor da caminhonete informou que os demais envolvidos estariam em um veículo VW Gol logo atrás. Dois indivíduos estavam a bordo do veículo, um de 20 anos conduzia o veículo e um de 17 estava no banco do carona. Os meliantes informaram à Polícia que receberam a Hilux no Trevo que dá acesso à Usina de Naviraí e que somente um outro quadrilheiro poderia informar onde os reféns estariam.

O casal foi localizado andando às margens da MS-141. Em relato, as vítimas informaram que foram abordadas por dois homens armados e seguiram rumo à um canavial, onde foram colocados em um veículo Fiat Uno e posteriormente levados para uma casa abandonada. O homem e a mulher foram mantidos reféns por pelo menos duas horas sob a vigia de dois indivíduos.

O veículo Fiat Uno retornou ao local para buscar os dois bandidos que faziam a vigia. Cerca de meia hora depois, o casal conseguiu se soltar das amarras e seguiram pela estrada até serem encontrados pela polícia. Dois adolescentes de 16 anos e um homem de 28 foram identificados e detidos pela Polícia de Naviraí na madrugada desta terça-feira (31) sob acusação de também participar do crime. De acordo com informações, um outro participante foi identificado mas continua foragido.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS