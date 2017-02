Junior Rodrigues quer revitalização do parque Arnulpho Fioravante

Thiago Morais

A revitalização do Parque Ambiental Arnulpho Fioravante é uma das indicações que o vereador Junior Rodrigues (PR) apresentará hoje à noite durante a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Dourados.

O local já foi considerado um dos principais pontos de encontro entre famílias e faz parte de uma área muito valorizada, ao lado do Shopping Center da cidade. “Temos um potencial que está abandonado, mas que pode ser um grande atrativo turístico da cidade”, garante o vereador.

Junior ressalta que no parque hoje estão localizados entre os órgãos públicos, a Guarda Municipal e o Imam (Instituto de Meio Ambiente Municipal). “Pedimos em nome das famílias, inclusive daquelas que na década de 1980 se reuniam no parque para compartilhar bons momentos, que esse lugar tenha atenção do Poder Executivo”, diz.

A solicitação do vereador sugere também a construção de uma pista de caminhada dentro do Parque, a manutenção da iluminação, a instalação de academia ao ar livre, a manutenção do campo de futebol e ainda da pista de atletismo, com a colocação de saibro e pintura das faixas.

No local há ainda quadras de esporte, campo de futebol, banheiros, quiosques, local para pesca. “Dourados é mesmo uma cidade de oportunidades, por isso uma estrutura desse tipo abandonada e sem manutenção é algo que não pode fazer parte da nossa realidade”, afirma Junior Rodrigues.