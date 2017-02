Júnior Rodrigues intercede e transporte de alunos é retomado

Divulgação

O trabalho articulado pelo vereador Junior Rodrigues (PR) deu resultado imediato e a Prefeitura de Dourados desde esta quinta-feira já disponibiliza os ônibus para o transporte dos estudantes do 1º ao 5º ano dos bairros Harrison de Figueiredo, Dioclécio Artuzi, Jardim Guaicurus e sitiocas para escolas onde essas crianças foram lotadas.

Junior organizou e coordenou uma reunião na Câmara, na manhã de terça-feira, dia 14, envolvendo vereadores, os secretários de Educação da Prefeitura, Audrey Milan, e de Governo, Ralf Marques, os representantes do Governo do Estado Waldenir Machado e Nei Elias Coineth de Oliveira, o diretor da Medianeira Transportes, Marcelo Saccol, representantes dos moradores e ainda outras autoridades.

Dessa reunião já se saiu com a garantia do serviço aos estudantes. Depois, Junior manteve outra reunião com a prefeita Délia Razuk confirmando o transporte específico e gratuito aos estudantes do ensino fundamental que moram nessas regiões onde ainda não há escolas.

“Estou muito feliz com o resultado positivo do nosso trabalho. Agradeço à prefeita pelo atendimento da demanda e a todos os vereadores que participaram da mobilização para garantir o transporte. As mães podem ficar tranquilas que seus filhos terão acesso a escola com segurança e conforto. A prefeita se esforçou e encontrou um caminho para atender as mães”, afirma Junior.