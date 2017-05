Junior quer ‘Carnaval com Cristo’ no calendário oficial de Dourados

Thiago Morais

O vereador Junior Rodrigues (PR) elaborou um projeto de lei para que seja incluído o ‘Carnaval com Cristo’ no calendário oficial de eventos de Dourados. O projeto, que está tramitando na Casa, visa atrair mais jovens para participar de ações realizadas pela igreja.

“O objetivo é viver a experiência do amor de Deus e tirá-los dos outros carnavais e trazê-los para a evangelização. O evento é pensado primeiramente neles, tantos que os jovens pulam, cantam, dançam, todos alegres, mas uma alegria que não tem drogas e nem bebidas alcoólicas”, disse Junior.

O Carnaval com Cristo é um evento organizado pela Renovação Carismática da Igreja Católica há 28 anos, em Dourados, com missas diárias, confissões, louvor entre outros. Todos os anos reúnem milhares de jovens com uma ampla programação. Muitos, que participam desde criança, vão acompanhados pela família. É um evento cultural que passa por gerações.

“O mais interessante é que temos muitos participantes que começaram a frequentar o Carnaval desde cedo e hoje, apesar de terem se tornados adultos, não perderam o vínculo com a entidade”, enfatizou o vereador.