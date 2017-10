Juiz manda prefeita demitir contratados e chamar concursados

Gleiber Nascimento

O juiz da 6ª Vara Cível de Dourados, José Domingues Filho, determinou na tarde de ontem a exoneração de todos os servidores temporários contratados para vagas puras na educação municipal. Segundo a decisão, a prefeitura deve exonerar todos os servidores temporários contratados em vagas puras bem como de servidores comissionados que estão exercendo funções iguais, equivalentes ou semelhantes aos cargos efetivos de professor de língua portuguesa, de língua inglesa, de matemática, de história, de geografia, de ciências e de educação agropecuária. A liminar deve atingir pelo menos 300 cargos.

Ainda são alvos da decisão todos os especialistas em Educação Indígena nas funções de coordenação pedagógica indígena, supervisão técnica escolar indígena e os professores indígenas de anos iniciais, de educação infantil, de língua portuguesa, de língua inglesa, de matemática, de história, de geografia, de arte, de educação física, de ciências, de língua indígena guarani e de língua indígena terena.

Deverão ser exonerados também, segundo a ordem judicial, os professores na função de pedagoga indígena e os demais professores na função de coordenador, de artes iniciais, de arte, de educação física, de educação infantil e intérprete.

O juiz determinou ainda a nomeação, de acordo com a respectiva ordem, de tantos aprovados quantos necessários e suficientes para preenchimento das vagas puras ocupadas por servidores temporários, além do atinente às funções iguais, equivalentes ou semelhantes exercidas por comissionados, nos cargos/funções acima citadas, convocando além do número de vagas previstos se necessário.

A prefeitura também foi impedida de fazer qualquer nomeação ou contratação, a qualquer título, de profissionais para atuar a título precário, exceto as determinadas por lei. A decisão finaliza determinando que o município deve publicar, mensalmente, informações acerca da quantidade de profissionais contratados a título precário, com a respectiva justificativa.

A prefeita Délia Razuk disse ao Diário MS que não tinha sido notificada até a tarde de ontem sobre a decisão. Disse ainda que vai se reunir hoje com a Procuradoria Geral do Município para tomar as providências solicitadas na ação civil pública do Ministério Público. Finalizou dizendo que “decisão judicial não se contesta, se cumpre”.