Juarez quer ampliação de vagas na educação infantil em Dourados

Thiago Morais

O vereador Juarez de Oliveira Amigo de Todos (PMDB) solicitou à prefeita Délia Razuk (PR) a implantação de um programa para a ampliação das vagas nos CEIMs (Centros de Educação Infantis Municipais) em Dourados.

Juarez diz que está fazendo o pedido à prefeita em função de muitas reclamações que recebe diariamente da população. Segundo ele, há varias formas de o poder público resolver o problema, não dependendo apenas de obras. A solução pode ser as parcerias com entidades.

“O poder público pode celebrar parcerias e convênios com associações, sociedades, fundações e outras organizações civis que tenham reconhecimento público”, explica.

“Precisamos usar de todas as possibilidades para fazer cumprir em Dourados o dispositivo constitucional que trata do cumprimento da responsabilidade sobre a educação infantil, que é do município. A garantia da educação está ligada diretamente aos direitos e o futuro da criança”, afirma o vereador.

O vereador encaminhou cópias da solicitação também à secretária de Educação, Audrey da Silva Milan Conti, e ao secretário de Governo, Ralf Marques.

Para Juarez, é possível encontrar um caminho com as parcerias para abrir vagas e atender a demanda reprimida de alunos, que é grande. “Sabemos que esse problema de falta de vagas é antigo, mas é preciso resolver. É um direito da criança. Não dá pra ficar esperando a construção de novas creches, por isso a parceria com entidade é a melhor solução para resolver este grave problema”, afirma o vereador.